Ознакомившись на месте со строительством второй очереди корпуса А клинической университетской больницы им. Страдиня, министр здравоохранения Хосам Абу Мери потребовал до конца недели предоставить полную информацию о проектe, управлении процессами и рисками, сообщила советник министра Илона Оша.

В проект заложены значительные государственные и европейские финансовые средства, которые могут быть потеряны, если не уложиться в срок.

Как заявил Абу Мери, проблемы со строительством были выявлены уже весной. Министр неприятно удивлен тем, что в последние несколько месяцев проект "топчется на месте", что ставит под угрозу не только лечебные процессы и возможности врачей работать в современных условиях, но и финансирование.

Вступив в должность, Абу Мери поставил перед собой цель обеспечить в Латвии доступную, качественную и эффективную медицинскую помощь. В правительстве уже достигнута договоренность о дополнительном финансировании здравоохранения. Упорядоченность внутренних процессов, в том числе в больших строительных проектах, жизненно важна для эффективного использования средств, выделяемых государством и ЕС, заявил министр.

В новой части здания будут размещены центр неотложной медицины, или приемный покой, операционные, хирургический и нейрохирургический профили, неврологическое отделение и инсультное отделение, лицевая и челюстная хирургия, интенсивная терапия, а также женская и детская клиника с родильным отделением.

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