Российско-украинская война и связанные с ней миграционные изменения также оказывают влияние на сферу проституции. Об этом сообщает Государственная полиция со ссылкой на новый отчет Министерства внутренних дел Латвии о ситуации с торговлей людьми в 2022 году.

Как следует из доклада, в целом в Латвии наблюдается тенденция к вовлечению женщин-граждан третьих стран из Украины, России и Молдовы в проституцию. Кроме того, набор и организация также обеспечиваются гражданами третьих стран через интернет и различные закрытые группы социальных платформ и мессенджеров.

По данным МВД, в 2022 году за вовлечение в проституцию были возбуждены четыре уголовных дела, еще одно — за сутенерство. У полиции нет полных данных о совершенных административных правонарушениях, поскольку сфера проституции в настоящее время фактически не контролируется. В частности, в Латвии пока не введен закон об ограничении проституции. Вместе с тем в Госполиции допускают, что на фоне войны в Украине возможен рост числа работниц интим-сферы из третьих стран.

Законопроект об ограничении проституции был разработан и представлен на рассмотрение еще в 2017 году, однако до сих пор он так и не принят. Законодательная инициатива предусматривала наказание в виде штрафа до 700 евро за рекламу и предложение секс-услуг.

В настоящее время в Латвии действуют лишь правила Кабинета министров "Об ограничении проституции". Согласно им, секс-услуги запрещено предлагать и рекламировать в интернете, прессе и других средствах массовой информации, а также через других лиц. В правилах указано, что за несоблюдение этих правил лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном нормативными актами, регулирующими административную или уголовную ответственность.

Однако из-за отсутствия закона об ограничении проституции, полиция не имеет возможности привлекать кого-либо к административной ответственности за вышеназванные нарушения.

Полиция лишь может реагировать на объявления, рекламирующие сексуальные услуги и проверять, не связано ли это с возможными уголовными преступлениями — сутенерством, вовлечению в проституцию и торговлей людьми.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram