Согласно действующему законодательству, Латвии не имеет права лишать своего подданного гражданства, если оно у него — единственное. К этому Латвию обязывает международная конвенция от 1961 года о сокращении безгражданства. Однако депутаты “Нового Единства” нашли способ эту норму обойти.

“Между гражданином и государством [есть] набор прав и обязанностей. Невыполнение этих обязательств со стороны гражданина может стать основанием для пересмотра государством своих обязательств. Если гражданин совершил действия, направленные против демократического государственного устройства, закрепленного в Конституции Латвийской Республики, или какие-либо другие действия, противоречащие первой части 24 го закона, это может стать причиной для лишения гражданства. Учитывая, что при лишении гражданства Латвии человеку может потребоваться время, чтобы получить гражданство страны-правопреемницы СССР, во избежание ситуации безгражданства законопроект предусматривает возможность восстановить статус негражданина Латвийской Республики до получения информации о регистрация лица на получение гражданства другой страны. Этот срок не может превышать два года”, — следует из заявления партии.