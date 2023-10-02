Депутаты Сейма от "Новое Единство" подготовили поправки к закону, которые, по их мнению, должны усовершенствовать существующий порядок лишения гражданства Латвии.
Согласно действующему законодательству, Латвии не имеет права лишать своего подданного гражданства, если оно у него — единственное. К этому Латвию обязывает международная конвенция от 1961 года о сокращении безгражданства. Однако депутаты “Нового Единства” нашли способ эту норму обойти.
“Учитывая, что граждане бывшего СССР имеют возможность получить гражданство правопреемника СССР — Российской Федерации, предусмотренные поправки не создадут ситуации безгражданства", — поясняет глава юридической комиссии Сейма, депутат “Нового Единства” Андрей Юдин.
Лишение гражданства Латвии предусмотрено “за нарушение торжественной клятвы быть верным государству и добросовестно следовать Конституции и законам Латвийской Республики”. Эта клятва приносится при получении гражданства в порядке натурализации.
“Между гражданином и государством [есть] набор прав и обязанностей. Невыполнение этих обязательств со стороны гражданина может стать основанием для пересмотра государством своих обязательств. Если гражданин совершил действия, направленные против демократического государственного устройства, закрепленного в Конституции Латвийской Республики, или какие-либо другие действия, противоречащие первой части 24 го закона, это может стать причиной для лишения гражданства. Учитывая, что при лишении гражданства Латвии человеку может потребоваться время, чтобы получить гражданство страны-правопреемницы СССР, во избежание ситуации безгражданства законопроект предусматривает возможность восстановить статус негражданина Латвийской Республики до получения информации о регистрация лица на получение гражданства другой страны. Этот срок не может превышать два года”, — следует из заявления партии.
Депутаты "Новое Единство" добавили, что надеются на поддержку партнеров для внесения поправок в закон.