В Латвии многие женщины по-прежнему вступают в фиктивные браки, говорится в докладе Министерства внутренних дел о ситуации с торговлей людьми в 2022 году.

В 2022 году Госполиция признала потерпевшими от торговли людьми 12 человек, а организации Patvērums "Drošā māja" и Centrs Marta — 14 человек, то есть всего за отчетный период в Латвии выявлено 26 жертв торговли людьми.

По сравнению с 2021 годом их количество уменьшилось, что скорее связано с тем, что в 2021 году было начато несколько уголовных процессов с большим количеством потерпевших.

Большинство потерпевших были гражданами Латвии — 22 из 26. Также среди них есть двое граждан Беларуси и двое граждан Молдовы. Все выявленные граждане третьих стран подвергались трудовой эксплуатации. Среди 26 потерпевших есть один несовершеннолетний.

10 из этих 26 человек подвергались трудовой эксплуатации, 10 — сексуальной эксплуатации, пять человек вступили в фиктивные браки, а еще один был принужден к совершению уголовного преступления.

За отчетный период выявлено меньше случаев трудовой эксплуатации. Однако это не означает, что проблема уменьшается, поскольку часто сообщается о различных нарушениях в отношении работников из третьих стран, что может указывать и на риски трудовой эксплуатации, говорится в докладе.

Риск трудовой эксплуатации характерен для отраслей, где требуются низкоквалифицированные работники и высока доля теневой экономики. Риски торговли людьми существуют в Латвии в строительстве, сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, производстве продуктов питания и общественном питании. Помимо латвийцев, трудовой эксплуатации часто подвергаются граждане Узбекистана, Таджикистан, Кыргызстана, Молдовы и Беларуси.

Что касается жителей Латвии, которые могут стать жертвами торговли людьми за границей, то в Европе такие риски характерны для строительства, транспорта, гостиничного бизнеса, производства, мойки автомобилей, косметических услуг, лесного хозяйства, сельского хозяйства и услуг по уборке.

Есть случаи, когда якобы на работу за границу вербуют социально изолированных людей, страдающих зависимостями, и бездомных. Их документы используются для финансовых махинаций в Германии или же человека вынуждают заниматься попрошайничеством, например, в Польше. Таких людей обычно вербуют в приютах или других местах, где собираются бездомные.

В 2022 году увеличилось число потерпевших от сексуальной эксплуатации или вступивших в фиктивный брак. В Латвии наблюдается тенденция вовлечения в проституцию женщин из третьих стран — Украины, России и Молдовы. Вербовкой и организацией занимаются тоже граждане третьих стран — через интернет и закрытые группы в мессенджерах.

В Латвии многие женщины по-прежнему вступают в фиктивные браки, особенно с гражданами Пакистана и Бангладеш. Такие браки чаще всего заключаются на Кипре, а целью их является получение гражданами третьих стран вида на жительство в Латвии или другом европейском государстве.

МВД напоминает, что за фиктивный брак предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы, однако такие браки не всегда являются сделкой, иногда женщины вступают в них вынужденно.

В торговле людьми есть ярко выраженный гендерный аспект: мужчины в основном подвергаются трудовой эксплуатации, а девушки и женщины — сексуальной эксплуатации и фиктивным эксплуататорским бракам.

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