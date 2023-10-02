Россия, руководствуясь политическими мотивами, могла противоправно начать преследование жителей Латвии в странах Содружества независимых государств (СНГ). Такую версию допустили в беседе с агентством LETA в Министерстве иностранных дел (МИД) Латвии. Позже стало известно, что в Кыргызстане была предпринята попытка задержания экс-политика Вячеслава Домбровского.

МИД отмечает, что Россия могла предпринять на территории СНГ действия против действующих и бывших латвийских должностных лиц, которые участвовали в принятии решений, направленных на осуждение российской агрессии против Украины и снижение влияния России в странах Европейского союза (ЕС).

К такому выводу латвийская сторона пришла потому, что в минувшие выходные МИД был вынужден вмешаться и оказать помощь гражданину Латвии, которого российские власти потребовали задержать во время его визита в одну из стран СНГ.

МИД не уточняет, кто именно из общественно-политических деятелей Латвии был задержан. Также внешнеполитическое ведомство не предоставляет информацию о том, в какой стране СНГ произошел инцидент.

Однако известно, что была предпринята попытка задержания бывшего депутата Сейма и экс-министра Вячеслава Домбровского — политик подтвердил эту информацию агентству LETA.

Домбровский рассказал агентству LETA, что он устроился на работу в Академию ОБСЕ в Кыргызстане, где проработал месяц. В пятницу он должен был пойти в учебное заведение, но в результате счастливого стечения обстоятельств Домбровский задержался. Тем временем ему поступила информация, что его как разыскивают как по заявленному месту жительства в Кыргызстане, так и ждут в вузе. "Я не могу сказать, кто сделал предупреждение, но они сказали, что ищут серьезные люди", — рассказал Домбровскис.

Узнав о происходящем, экс-политик не пошел в вуз и стал искать выход из ситуации и возможность вернуться в Латвию.

Посольства Латвии в Кыргызстане нет, поэтому Домбровский обратился в посольство Латвии в Казахстане, "которое мониеносно отреагировало". "Следующие 24 часа были как в шпионском фильме", — сказал Домбровский, не раскрывая подробностей. Из Кыргызстана он выбрался менее чем за сутки, а еще сутки понадобились, чтобы добраться до Латвии, куда он прибыл на самолете. Бывший политик рад, что ситуация разрешилась, ведь все могло закончиться гораздо хуже.

Отвечая на вопрос, каковы могут быть мотивы такого преследования, Домбровский напомнил, что он был одним из большинства в Сейме, проголосовавших за снос советского памятника. Реальный риск ареста возник, когда он покинул ЕС и НАТО. Домбровский согласился с тем, что выезд из ЕС и НАТО в страны иного влияни создает реальный риск для латвийских должностных лиц, выступивших против российской агрессии.

Домбровский больше не будет ездить в Кыргызстан и будет работать в вузе удаленно.

СНГ, напомним, было образовано после распада Советского Союза по инициативе России с участием практически всех стран, получивших независимость после распада СССР, за исключением стран Балтии, которые были сильно ориентированы на включение в коллективные структуры Западных стран. После военной агрессии России список стран-участниц СНГ сократился. Сейчас в состав СНГ помимо самой Росссии входят Беларусь, Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргизистан, Таджикистан, Узбекистан и Молдова, которая намерена выйти из организации.

По информации, которой располагает МИД, просьба о задержании гражданина Латвии не была оформлена в соответствии с общепринятой международной практикой и носила политически мотивированный характер. Упомянутое лицо было задержано, но благодаря действиям внешнеполитического ведомства Латвии и конструктивному сотрудничеству данной страны СНГ, гражданин Латвии успешно и оперативно вернулся в Латвию.

МИД проводит углубленный анализ конкретного дела, но "уже сейчас можно предположить, что такие действия России могут быть направлены не только против нежелательных для России действующих и бывших должностных лиц Латвии, но и других стран ЕС". Как утверждает МИД, нельзя исключить, что такие запросы направляется не только странам СНГ, но и другим государствам, с которыми Россия сотрудничает.

МИД Латвии обсуждит этот случай в организациях ЕС и других международных организациях, чтобы устранить дальнейшие незаконные и политически мотивированные действия Россия против граждан стран ЕС.

МИД напоминает латвийцам, что, планируя поездки и путешествия, надо учитывать исторические связи и сотрудничество стран с Россией, а также позицию этих стран по вопросу агрессии России против Украины.

Тем, кто отправляется за пределы Латвии, МИД рекомендует регистрироваться в Консульском регистре на портале latvija.lv, ознакомиться с предупреждениями относительно путешествий в конкретные страны на домашней страница самого МИД. Также нужно иметь при себе контакты Консульского департамента МИД и посольства Латвии, если оно есть в конкретной стране. МИД предупреждает, что возможности оказать консульскую помощь в чрезвычайной ситуации в странах, где нет посольства, могут быть ограничены.

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