В ночь на среду, 3 октября, в Курземе и Видземе ожидается буря, в связи с чем Латвийский центр геологии и метеорологии среды объявил оранжевое предупреждение

Согласно прогнозам синоптиков, вечером 3 октября, начиная с побережья, в Латвии усилится юго-западный, западный ветер, порывы которого будут достигать скорости 20-24 метра в секунду.

А ночью 4 октября в Курземе и Видземе порывы ветра будут достигать скорости 25-30 метров в секунду.

Ветер постепенно стихнет в течение дня 4 октября.

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