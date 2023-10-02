Тренер по баскетболу Андрис Стельмахс, обвиненный, в том числе, и в совращении воспитанницы, возобновил работу в Юрмальской спортивной школе, подтвердил агентству LETA директор школы Сандис Берзиньш.

Портал Delfi весной этого года сообщил, что в работе тренера Стельмаха зафиксировано несколько нарушений — эмоциональное насилие в отношении воспитанниц, совращение и употребление алкоголя в процессе работы. В свою очередь, сам Стельмах назвал информацию о своих возможных нарушениях клеветой и слухами.

По заявлению Латвийской баскетбольной ассоциации (LBS) о возможных нарушениях со стороны Стельмаха в Государственной полиции (ВП) был возбужден уголовный процесс.

В апреле Стельмахса временно отстранили от работы в Юрмальской спортивной школе, но сейчас он вернулся на работу и тренирует баскетболисток 16-18 лет.

"В настоящее время к нему не применен какой-либо статус, поэтому у нас не было юридических оснований не позволять ему работать или продолжать отстранять его", — сказал Берзиньш, подчеркнув при этом, что от родителей баскетболистов не поступило никаких возражений против возобновления работы Стельмаха.

Согласно информации, опубликованной на сайте Совета Латвийских спортивных федераций (LSFP), Стельмах имеет сертификат тренера по баскетболу категории B, действительный до 23 апреля 2025 года.

Стельмахс подал в отставку с поста главного тренера женской баскетбольной сборной Латвии U-18 в конце марта после того, как широкий резонанс вызвали его нечестные действия в матче за бронзовые медали Латвийской женской баскетбольной лиги (LSBL), в котором победу одержала команда Jūrmala, которой он сам и руководил. После этого инцидента Стельмах также приостановил свое участие в Тренерской комиссии LBS.

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