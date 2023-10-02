В соответствии с установленным при формировании правительства сроком коалиция обещает найти решения проблемы крупных процентных ставок для получателей ипотечных кредитов до конца года.

Об этом в понедельник, 2 октября, после заседания формирующих правительство партий заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Премьер-министр сказала, что с кредитными банками и Банком Латвии будут продолжены обсуждения лучших предложений для максимально широкого круга получателей ипотечных кредитов. Например, хотя бы временное снижение несоразмерно крупных процентных ставок для физических лиц, отметила политик.

Ведется поиск и других альтернативных решений, в том числе по поддержке семей, сказала премьер-министр. Силиня отметила, что продолжает поддерживать диалог с кредитными учреждениями, кроме того, на этой неделе над этими вопросами будет работать и бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма.

Премьер-министр подчеркнула, что найти решения непросто, так как и на европейском уровне не так уж много решений, с которых можно было бы брать пример. Надо считаться с условиями каждой страны, например, в контексте Польши необходимо учитывать, что она не входит в еврозону.

В Греции сами банки предложили решение, которое коалиция рассматривает в качестве желаемого подхода и в Латвии, сказала Силиня. Сейчас такого предложения от банков "на столе" нет, поэтому бюджетная комиссия Сейма работает над максимально сбалансированным решением, отметила премьер-министр.

Председатель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев сообщил, что этот вопрос будет рассмотрен в бюджетной комиссии Сейма завтра и послезавтра. Учитывая, что банки не пошли навстречу заемщикам, мотивация комиссии — найти решение, которое подойдет как можно более широкому кругу жителей, при этом будет целевым и не распространяющимся на более состоятельные группы населения.

Политик Союза "зеленых" и крестьян, министр экономики Виктор Валайнис сказал, что решение должно быть соразмерным с учетом ситуации на финансовых рынках и прибыли банков.

Как сообщалось, Министерство финансов в качестве одного из возможных решений допускает включение процентных платежей по ипотечному кредиту в оправданные расходы по подоходному налогу с населения на ограниченный срок — 2023 и 2024 годы.

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