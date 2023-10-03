Одной из основ интеграции является знание языка, поэтому важно, чтобы возможности изучения языка предоставлялись со стороны государства, заявила в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) директор секретариата Фонда общественной интеграции (SIF) Зайга Пуце.

Она напомнила, что число иммигрантов стремительно растет — в последние годы их стало 40 000.

"Это достаточно большое количество. Как жители Латвии, мы были бы заинтересованы в том, чтобы все эти люди могли выучить язык и использовать его", — заявила Пуце.

Пуце пояснила, что в Эстонии создана система для всех иммигрантов, которая позволяет изучать язык. В свою очередь, в Латвии это предложение носит эпизодический характер. Она подчеркнула, что в Латвии есть проекты фондов Европейского союза (ЕС), которые начинаются и заканчиваются, есть муниципалитеты, желающие обеспечить изучения языка, но есть и самоуправления, которые этого не делают.

По ее словам, люди больше изучают язык по собственной инициативе.

Пуце подчеркнула, что SIF подготовил предложение, согласно которому все люди, которые въезжают в Латвию, чтобы проживать здесь определенный период времени, должны изучать латышский язык.

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