Латвийский рынок труда придется открыть для иностранных работников, поскольку в нашей стране наблюдается нехватка рабочей силы, заявил в интервью телеканалу TV3 министр благосостояния Улдис Аугулис.

Министр подчеркнул, что уже сейчас польские и эстонские компании используют возможности и "де-факто" снабжают разные отрасли латвийской экономики рабочей силой из других стран, но налоги за них выходят за пределы госбюджета Латвии. Даже если бы в Латвии не было 6000-8000 украинских беженцев, в стране был бы большой дефицит рабочих рук, отметил политик.

Принимая решение об открытии рынка труда, государство должно точно оценить, какие именно работники необходимы, подчеркнул министр и повторил идею Союза "зеленых" и крестьян объединить работу министерств экономики и благосостояния при планировании рынка труда, сосредоточив ее в одном министерстве.

Говоря о первых завершенных делах в министерстве, Аугулис подчеркнул договоренность новой коалиции о возобновлении доплат к пенсиям за выслугу лет. Он повторил, что поддерживает индексацию пенсий два раза в год, но выбор конкретного решения еще требует детальной оценки.

На вопрос о том, будет ли необходимо дальнейшее повышение пенсионного возраста, министр ответил, что в первую очередь надо дождаться, когда в 2025 году будет достигнут пенсионный возраст в 65 лет, и только тогда нужно будет переходить к более детальной оценке ситуации и того, необходимы ли дальнейшие изменения в системах социального страхования.

"На данный момент нет никаких сигналов о том, что мы должны реагировать очень быстро", — отметил политик.

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