Во вторник, 3 октября, правительство утвердило новый прейкурант цен на услуги Неотложной медицинской помощи (NPMD). Изменения в расценки вносятся ежегодно — с учетом фактических расходов, сообщила агентству LETA главный специалист по общественным отношениям NPMD Арита Фреймане.

В этом году расценки повысились из-за выросших затрат на топливо и зарплаты самим медикам.

Изменения расценок касаются, во-первых, тех получателей платных услуг, которые в определенных ситуациях обязаны привлекать медицинские ресурсы. Например, бригады "Скорых" дежурят на различных мероприятиях — массовых концертах, спортивных мероприятиях и так далее.

Во-вторых, изменение расценок коснется тех лиц, которые не получают оплаченные из госбюджета медицинские услуги — то есть, сами оплачивают свое лечение. Также в тех случаях, когда вызов считается необоснованным, и за него взимается плата — цена на услугу вырастет.

Согласно информации Министерства здравоохранения, плата на вызов бригады для оказания помощи, который не считается неотложным, возрастет с 74,35 евро до 84,93 евро.

Вызов бригады к человеку, который не получает оплаченные из госбюджета услуги здравоохранения, подорожает с 172,19 евро до 191,68 евро.

Транспортировка пациента в следующий ближайший стационар по просьбе самого пациента, если на это нет медицинских предписаний, будет стоить 87,28 евро вместо 67,21 евро.

Возрастет и плата за дежурство обычных бригад на мероприятиях. Один час такого дежурство будет стоить 104,3 евро вместо нынешних 87,12 евро.

Присутствие на мероприятии бригады интенсивной терапии/неотложной медицинской помощи будет стоить 115,25 евро в час вместо прежних 95,99 евро, присутствие специализированной бригады на мероприятии — 128,83 евро в час вместо прежних 106,49 евро, реанимационной бригады — 139,56 евро вместо прежних 114,39 евро.

Прейскурант платых услуг не распространяется на оказание экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе в ситуациях, критических для здоровья и жизни человека. По номеру службы экстренной помощи 113 следует немедленно звонить, если человек находится без сознания, не дышит или у него возникли внезапные проблемы с дыханием, если имеется серьезная травма или сильное, опасное для жизни кровотечение, есть подозрение на сердечный приступ или инсульт или в любой другой ситуации, когда жизнь человека находится в опасности, а минуты имеют решающее значение для получения помощи.

NPMD призывает жителей всегда своевременно решать проблемы со здоровьем, чтобы не допустить более серьезных последствий. В случае более простых заболеваний и легких травм, а также при обострении уже имеющегося заболевания всегда следует в первую очередь обращаться к семейному врачу.

В ночное время и в выходные и праздничные дни, когда практики семейных врачей не работают, можно получить помощь, позвонив по телефону консультации семейных врачей 66016001 или обратившись к дежурному врачу пункта скорой медицинской помощи.

Более подробную информацию об альтернативных способах получения помощи или конкретных адресах и режиме работы медучреждений можно узнать в разделе Kur saņemt medicīnisko palīdzību на сайте Национальной службы здоровья или позвонив по информационному телефону 80001234.

В 2022 году в NPMD поступило 3697 вызовов в ситуациях, когда оказание помощи не считалось неотложным, 44% из них были платными. Еще 1617 раз "Скорую" вызывали лица, не имеющие право на получение государственных платных медицинских услуг, 63% из них были оплачены.

Еще в прошлом году бригады "Скорой" обеспечили транспортировку 111 пациентов в ближайшую больницу, где именно по желанию самого пациента может быть оказана соответствующая медицинская помощь, 99,9% этих услуг были оплачены.

Данные службы Национальной службы здоровья по лицам, получившим платные услуги в 2022 году, показывают, что 48% вызовов приходится на женщин, 52% — на мужчин.

Анализ возрастную структуру получателей платных услуг "Скорой" показал, что из всех таких вызовов в 2022 году 4,6% приходилось на пациентов в возрасте до 20 лет, 29,6% — в возрасте от 21 до 40 лет, 39,4% — в возрасте от 41 до 60 лет, 20% — в возрасте 61-80 лет, 6,5% — старше 80 лет.

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