Во вторник, 3 октября, во время заседания Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке присутствующие выразили как поддержку, так и обеспокоенность инициативой по ужесточению требований к знаниям государственного языка.

Представитель инициативы, поэтесса Лиана Ланга на заседании заявила, что вопрос госязыка не решается уже 30 лет. По мнению Ланги, самая большая "проблема с русификацией" наблюдается на рынке труда, поскольку в объявлениях о работе по-прежнему требуется знание и русского языка. Государственная инспекция труда относится к этому очень либерально — она только делает выговоры, хотя закон предусматривает наказание работодателя штрафом, подчеркнула поэтесса.

Предложенный авторами инициативы законопроект подразумевает временное введение "жесткого доминирования латышского языка", запретив использование русского языка в публичном пространстве и на рынке труда.

Представитель Госинспекции труда Даце Стивриня ответила, что инспекция является надзорным и контролирующим учреждением. Она отметила, что если в объявлении о работе выдвинуто требование знаний русского языка, то должно быть обоснование. Однако сейчас в Законе о труде и других правовых актах не указано, какое обоснование было бы достаточным.

В свою очередь, по мнению Центра государственного языка, регулирование госязыка могло бы быть улучшено и пересмотрено, если есть политическая поддержка и желание ужесточить правовую норму.

Представитель Бюро омбудсмена Инета Резевска заявила, что бюро концептуально поддерживает укрепление латышского языка, но есть известные претензии к предлагаемому законопроекту. По мнению омбудсмена, лучше и логичнее было бы усиление норм Закона о госязыке, чтобы способствовать более активному использованию латышского языка.

Похожую позицию выразили и представители Латвийской конфедерации работодателей и Торгово-промышленной палаты Латвии.

Депутат от оппозиции Чеславс Батня (ОС) считает, что самой большой проблемой является преподавание латышского языка в школах, а именно русскоговорящие дети в десятилетнем возрасте не понимают госязыка. Батня также задал риторический вопрос о том, что в рамках инициативы предусмотрено сделать с украинскими беженцами, которые еще не выучили латышский язык, но работают в сфере обслуживания.

Ланга заявила, что ни в одной другой европейской стране русский язык не используется в общении с украинскими беженцами. По наблюдениям поэтессы, в Латвию приехало много украинских русских и представителей "обрусевших нацменьшинств".

Между тем, Антонина Ненашева ("Прогрессивные") напомнила, что инициатива рассматривается с приложенным законопроектом и должна быть рассмотрена по существу. По ее мнению, нужно оценивать, почему в законах закреплен госязык, а в реальности можно столкнуться с двуязычием. Ненашева отметила, что существует несколько связанных с госязыком проблем — условия на рынке труда являются дискриминирующими, имеются сложности в изучении госязыка взрослыми, а также затруднена доступность курсов.

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