Во вторник, 3 октября, Рижской окружной суд отклонил жалобу портала Tvnet, в которой оспаривалось решение Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) об административнорм штрафе за неправильное использование слова "депортация". Портал намерен судиться дальше, и готов дойти до Европейского суда по правам человека, считая, что решение NEPLP может иметь "необратимые последствия для свободы слова и мысли средств массовой информации Латвии".

Как уже сообщалось ранее, NEPLP применил к порталу Tvnet штраф в размере 8500 евро за то, что, по мнению совета, в цикле программ на русском языке "Кто вам платит?" неправильно было использовано слова "депортация". Причем это слово употребил не ведущий программы, а интервьюируемый политик — депутат Сейма от "Стабильности" Алексей Росликов. Таким образом политик охарактеризовал запланированное выдворение из страны граждан России, которые не сдадут экзамен по латышскому языку для сохранения права постоянно проживать в Латвии.

В решении NEPLP говорится, что при обсуждении возможных поправок к Иммиграционному закону была представлена заведомо неточная информация о том, что эти законодательные изменения предусматривают депортацию, или выдворение жителей Латвии из страны, если они не записались на сдачу экзамена на знание государственного языка и не подали заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза. По версии NEPLP, по сути поправки к Иммиграционному закону означают не депортацию, а возможное выдворение граждан России в страну их гражданства в случае несоблюдения ими требований закона о запросе на предоставление статуса постоянного жителя Евросоюза. Поэтому интернет-портал наказан за "несоблюдение необходимой точности и нейтральности".

Вердикт суда: "принудительное выдворение" и "депортация" — несравнимые понятия

В приговоре Рижского городского суда говорится, что Tvnet призывается к ответственности не за использование самого понятиие "депортация", а за то, что не обеспечил, чтобы факты и события в передаче отражались честно, объективно, с подобающей точностью и нейтральностью, способствующей обмену мнениями и соответствующей общепринятым принципам журналистики и этики.

По мнению суда NEPLP обоснованно указал на то, что гость программы может высказывать любое мнение, однако журналистам, вне зависимости от цели программы, следует профессиональности вести разговор, избегая подачи неточной информации, в случае необходимости реагировать на сказанное гостей, поясняя аудитории обстоятельства. В конкретом случае ведущие программы никаким образом не отреагировали на распространяемую информации, а напротив поддержали сказанное гостем, не вмешавшись и придав еще больший вес недостоверной информации, считает суд.

Также суд пришел к выводу, что слово "депортация" в отношении поправок к Иммиграционному законну и связанной с ними деятельностью используется некорректно и вводит в заблуждение, поскольку в Иммиграционном законе используется термин "принудительное выдворение". К тому же массовые депортации, организованные оккупационной властью СССР в Балтии в 1941 и 1949 годах, нарушающие Женевскую конвенцию 1949 года, не могут сравниваться с законными действиями государства, установленными Иммиграционным законом. И ни исторически, ни юридически депортация не сравнима с принудительным выдворением.

Суд подчеркивает, что, вопреки заявлению Tvnet, в программе не был разъяснен контекст информации, чтобы зрители могли получить полное представление о ситуации. Поэтому в действиях ведущих можно обнаружить нарушение принципа нейтралитета.

Кроме того, заданные вопросы или комментарии ведущих не рассматриваются как мнение, поскольку журналисты, проводя дискуссию по какому-либо вопросу, по мнению суда, не выражают свое личное мнение, а стремятся получить максимально точную информацию по рассматриваемой теме. Исключением являются комментарии или мнения ведущих, если они выделены отдельно. В конкретном случае такого отделения мнений не наблюдается, полагает суд.

Одновременно суд отклонил указание отклонил аргумент Tvnet, указавшего, что у электронных средств массовой информации есть право на свободу слова, как необоснованный. По мнению суда, свобода слова считается одной из важнейших базовых ценностей демократического государства, но свобода слова не означает вседозволенность и не отменяет существующие правовых нормы, регулирующие создание электронными СМИ программ и передач. Суд полагает, что NEPLP никоим образом не пыталcя ограничить право СМИ на свободу слова.

Решение Рижского городского суда можно обжаловать в Рижском окружном суде в течение 10 рабочих дней со дня провозглашения приговора, подав апелляцию.

Tvnet намерен дойти до Европейского суда по правам человека

Главный редактор Tvnet Томс Островскис заявил агенству LETA, что портал продолжит бороться в суде следующей инстанции, и вероятно, дойдет до Европейского суда по правам человека, поскольку "для нас сложить головы будет означать необратимые последствия для свободы слова и мысли для всех средств массовой информации в Латвии"

Островскис убежден, что изначальное решение NEPLP оштрафовать Tvnet, возлагающее на всех журналистов обязанность в ходе интервью объяснять значение каждого слова, в данном случае значение слова "депортация" в интервью с неугодным какой-либо партии власти должностных лицом, необоснованно по существу и дискредитирует компетентность NEPLP.

"Если использование слова "депортация" за пределами исторического контекста является дезинформацией и нарушение принципа нейтральности и точности журналистом, как это считает суд первой инстанции, то тогда латвийским медиа нужно начать создавать список слов, которые нельзя использовать в ином контексте кроме того, какой считает приемлемым NEPLP, симпатизируюзщий национал-радикалам", — сказал Островскис.

NEPLP удовлетворен

В свою очередь, председатель NEPLP Иварс Аболиньш заявил агентству LETA, что Совет был полностью уверен в том, что принятое решение обоснованное и правовое.

"Этот случай иллюстрирует, как фейковые новоссти отдельных создателей дезинформации могут распространиться в обществе", — сказал Аболиньш.

Напомним, что 15 июня этого года семь негосударственных организаций, связанных с работой масс-медиа, в совместном заявлении на имя спикера Сейма и председателя Комиссии Сейма по правам человека, выразиди недоверие нынешнему составу Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP). А также выдвинули требование к Сейму — отозвать нынешний состав NEPLP. Организации прямо обвинили NEPLP в систематическом превышении полномочий и ограничении работы независимых масс-медиа в Латвии.

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