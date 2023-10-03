Бывшего депутата Сейма Вячеслава Домбровского попытались задержать в столице Киргизии по запросу властей Российской Федерации. Об этом сам экс-политик рассказал в интервью программе Латвийского радио 4 "Домская площадь".

По словам Домброского, он и "многие другие депутаты прошлого созыва Сейма" объявлены РФ в международный розыск. Об этом экс-политик узнал, находясь в Бишкеке — там Домбровский читал гостевые лекции по экономике в академии Организации по безопасности и сотрудничеству.

"Первый месяц прошел без каких-либо проблем. Замечательное место и студенты. Но в прошлую пятницу мне сообщили, что меня разыскивали сотрудники Главного управления милиции Бишкека. Искали по месту регистрации, которое не совпадало с реальным местом, где я проживал, и по месту работы. [...] Сначала был определенный шок, за что меня могут разыскивать? Понадобилось некоторое время, чтобы начало доходить до фантастических объяснений, что РФ начала уголовные дела против большей части депутатов прошлого созыва Сейма", — приводит слова Домбровского портал Rus.LSM.lv.

Он добавил, что у ряда стран есть соглашения с РФ о выдаче "таких вот преступников".

"Меня могли задержать и экстрадировать в РФ", — признал Домбровский.

Покинуть Киргизию и добраться до Латвии экс-политик примерно за двое суток. Помощь Домбровскому оказало Министерстве иностранных дел Латвию. В МИД подтвердили, что от российских властей поступил запрос на задержание Домбровского, и он был политически мотивирован.

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