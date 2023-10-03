Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) начал эпидемиологическое расследование случая заболевания корью. Об этом сообщает агентство LETA.

О возможном случае заболевания корью рассказала некая пользовательница соцсетей — получила сообщение из детсада о выявлении опасного заболевания у одного из детей.

Центр профилактики и контроля заболеваний отмечает, что начато эпидемиологическое расследование, выявлены контактные лица, даны рекомендации учебному заведению и семейным врачам контактных лиц.

До августа нынешнего года в Латвии был зарегистрирован один случай заболевания корью.

По данным SPKC, в последний раз заболевания корю были зарегистрированы в 2019 году, когда этим вирусом заразились три человека. В 2018 году таковых было 25 человек.

Единственным эффективным средством профилактики от заражения является вакцинация.

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