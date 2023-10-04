В дизельных поездах, курсирующих в направлении Плявиняс, планируется ввести доплаты в зонах A, B и C, сообщили агентству LЕТА в Автотранспортной дирекции.
Размер доплаты составит один евро, а в скоростных поездах, идущих в Краславу и Резекне — еще на один евро. Это делается для того, чтобы пассажиры в Рижском регионе больше пользовались электропоездами, чем дизельными поездами, идущими в Даугавпилс, Краславу и Резекне.
Концептуально утвержденные изменения еще должны быть детально согласованы со всеми заинтересованными сторонами, включая перевозчиков, регионы, самоуправления.
Доплаты будут распространяться на пассажиров, ездящих на участке Рига — Лиелварде.
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