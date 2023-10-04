Размер доплаты составит один евро, а в скоростных поездах, идущих в Краславу и Резекне — еще на один евро. Это делается для того, чтобы пассажиры в Рижском регионе больше пользовались электропоездами, чем дизельными поездами, идущими в Даугавпилс, Краславу и Резекне.