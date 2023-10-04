Сильный ветер минувшей ночью не причинил значительного ущерба Латвии, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUDG, ГПСС).
На сегодняшний день спасатели получили 14 звонков о случаях, когда деревья упали на проезжую часть. Звонки продолжают поступать и утром в среду, однако их число, по словам представителей ГПСС, невелико.
Звонки поступили из Риги, Кулдиги, Скрунды, курземского региона, Вентспилса, Ропажи, Саласпилса, Марупе, Огре, Саулкрасты, Бауски и Елгавского края.
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