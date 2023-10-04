Государственное агентство социального страхования (VSAA) получило денежные средства из Фонда социального страхования Российской Федерации для выплат пенсий российским гражданам в Латвии. Об сообщает пресс-служба VSAA.

Выплаты российских пенсий за третий квартал 2023 года начинаются на этой неделе.

Пенсии для граждан РФ на территории Латвии назначаются в соответствии с межгосударственным

договором Латвии и РФ о сотрудничестве в сфере социального обеспечения. Договор действует с 2011 года. Выплата российских пенсий в Латвии производится по кварталам.

Во время задержки российская сторона утверждала, что перевод был осуществлен, но деньги в VSAA не поступили из-за проблем с банком-корреспондентом. Впоследствии было принято решение о повторном перечислении средств.

По данным VSAA, больше всего получателей российских пенсий во втором квартале было в Риге - 48%, еще 13% - в Даугавпилсе и 9% - в Лиепае.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram