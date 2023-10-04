Клиентам Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) о конкретном дне подключения отопления сообщат в индивидуальном порядке, рассказали в RNP.

В этом году прежний порядок изменен — потребителей будут информировать не о неделе, а о конкретном дне подключения отопления.

Информация будет размещена на сайте самообслуживания e-parvaldnieks.lv и в мобильном приложение RNP.

RNP сейчас разрабатывает новые электронные инструменты, позволяющие удобнее следить за новостями домоуправления. Клиенты увидят предположительный срок подключения отопления, статус подключения отопления, информацию о том, что во время подключения возникла необходимость незапланированных работ.

У клиентов будет возможность зарегистрировать заявки, связанные с подключением отопления, непосредственно на портале www.e-parvaldnieks.lv, в приложении или через виртуального ассистента Юриса.

Новые функции в приложении и на портале самообслуживания будут введены с началом отопительного сезона.

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