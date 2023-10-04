Госполиция оштрафовала бывшего депутата Сейма от партии "Консервативные" Рейниса Знотиньша на 100 евро за пьяный конфликт на лестничной клетке со своими соседями. Вместе с тем продолжается уголовный процесс по поводу телесных повреждений, которые агрессор мог нанести соседям, сообщает агентство LETA.

Также завершена ведомственная проверка по поводу возможного разжигания межнациональной розни — в этом отношении против Знотиньша начат отдельный уголовный процесс.

Как сообщалось ранее, конфликт между Знотиньшем и его русскоязычным соседом, который якобы произошел на национальной почве, был снят на видео. Судя по этой записи, конфликт спровоцировал сам Знотиньш.

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