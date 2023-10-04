В период с 14 апреля по 3 сентября 15 депутатов Сейма призваны к административной ответственности. Это следует из данных парламентской комиссии по мандатам, этике и заявления и Информационного центра Министерства веутренних дел (МВД).
Согласно информации МВД и Регистра штрафов, депутаты Мартиньш Дагис ("Новое Единство"), Давис Мартиньш Даугавиетис ("Новое Единство), Мартиньш Фелсс ("Новое Единство"), Каспарс Мелнис (Союз "зеленых" и крестьян, сейчас министр климата и энергетики) и Андрей Свиланс ("Объединенный список") призваны к административной ответствености за нарушение ограничений и запретов, установленных для государственных должностных лиц, в также за исполнение функций государственного дожностного лица в ситуации конфликта интересов. К депутатам применены денежные штрафы.
Депутат Райвис Дзинтарс (Национальное объединение) получил предупреждение в связи с несоблюдением безопасной дистанции и интервала при вождении авто. Депутат Андрис Кулбергс ("Объединенный список") оштрафован за использование в дорожном движении транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке. Еще один депутат от "Объединенного списка" — Эдгар Таварс — наказан штрафом за несоблюдение требований дорожных знаков.
Депутат Сейма от "Объединенного списка" Ингмар Лидака призван к административной ответственость за превышение скорости на 31-40 километров, депутат от "Стабильности" Алексей Росликов — за превышение скорости на 21-30 километров. Оба парламентарии заплатят денежный штраф.
Парламентрарии от "Стабильности" Ефимий Клементьев и Виктор Пучка оштрафованы за неисполнение законных требований или препятствование деятельности должностных лиц. К депутату от СЗК Юрис Яковинсу применен денежный штраф за нарушения подачи медицинского заключения или нарушения, связанные со здравоохранением.
И наконец депутат от "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс получил предупрежение за нарушение установленного порядка проведения собраний, шествий и пикетов.