В период с 14 апреля по 3 сентября 15 депутатов Сейма призваны к административной ответственности. Это следует из данных парламентской комиссии по мандатам, этике и заявления и Информационного центра Министерства веутренних дел (МВД).

Депутат Райвис Дзинтарс (Национальное объединение) получил предупреждение в связи с несоблюдением безопасной дистанции и интервала при вождении авто. Депутат Андрис Кулбергс ("Объединенный список") оштрафован за использование в дорожном движении транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке. Еще один депутат от "Объединенного списка" — Эдгар Таварс — наказан штрафом за несоблюдение требований дорожных знаков.

Депутат Сейма от "Объединенного списка" Ингмар Лидака призван к административной ответственость за превышение скорости на 31-40 километров, депутат от "Стабильности" Алексей Росликов — за превышение скорости на 21-30 километров. Оба парламентарии заплатят денежный штраф.

Парламентрарии от "Стабильности" Ефимий Клементьев и Виктор Пучка оштрафованы за неисполнение законных требований или препятствование деятельности должностных лиц. К депутату от СЗК Юрис Яковинсу применен денежный штраф за нарушения подачи медицинского заключения или нарушения, связанные со здравоохранением.

И наконец депутат от "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс получил предупрежение за нарушение установленного порядка проведения собраний, шествий и пикетов.

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