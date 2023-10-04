Министерство благосостояния и Министерство здравоохранения не поддерживают народую инициативу, предусматривающую, чо больничные листы целиком оплачиваются из средств социального бюджета. Соответствующую инициативу в среду, 4 октября, рассматривала парламентская Мандатная комиссия. Сейму еще предстоит решить, поддерживать ли дальнейшее рассмотрение этой инициативы, сообщило агентство LETA.

Инициатива "Об оплате на 100% от нетто-зарплаты больничных листов из социального бюджета" набрала на портале manabalss.lv более 14 тысяч подписей.

Представитель инициативы Илга Треймане считает, что социальные гарантии, предоставляемые работающим жителям в случае болезни, не дают ощущение безопасности. Согласно действующему законодательству, первые девять дней больничного оплачивает работодатель, причем в первый день оплата составляет 0% от брутто-зарплаты, за следующие два — 75%, а в остальные дни — только 80% от брутто-зарплаты.

Треймане предлагает пересмотреть порядок оплаты больничного листа и внести необходимые изменения, чтобы во время болезни, особенно в течение первого девятидневного периода, предусмотренного для больничного А, человеку выплачивалась компенсация в размере 100% от чистой заработной платы. Причем автор инициативы считает, что оплачивать больничный должны не работодатели, а государство — из средств социального бюджета.

Министерство благосостояния не поддерживает такую инициативу, поскольку это снимает ответственность с работодателей, заявила на заседании Мандатной комиссии заместитель госсекретаря этого ведомства Диана Якайте. По мнению министерства, это было бы неправильным с точки зрения принципов оформления листов нетрудоспособности. По словам Якайте, период ожидания заложен для того, чтобы "побудить человека задуматься о том, не является ли нетрудоспособность такой, что он не может выполнять свои трудовые обязанности и необходимо обратиться к врачу".

Работдатели должны оплачивать определенный период больничного потому что, как отмечает Якайте, они должнын быть мотивированы обеспечить хорошую и здоровую рабочую среду. Еще одним важным фактором являются механизм контроля за выдачей больничных листов и их оплатой.

Якайте отметила, что предусмотрено компенсировать потерю дохода при возникновении социального риска, но компенсация (пособие) не бывает в объеме 100%, это не соответствует принципам страхования. Коэффициент замещения пособий по болезни один из самых высоких, по остальным пособиям он ниже, подчеркнула представитель Минблага.

Парламентский секретарь Министерства здравоохранения Артем Уршульский заявил в комиссии, что при изменении порядка оплаты больничных следует учитывать, что число пациентов, обращающихся за помощью, увеличится, поэтому нагрузка на семейных врачей и специалистов также возрастет.

Ушульский отметил, что это может привести к изменению привычек и поведения людей, подчеркнув: сейчас сложно предугадать, какой — положительный или негативный — эффект это даст.

По мнению Минблага и Минздрава, наиболее важным аспектом является большое влияние нетрудоспособности на специальный социальный бюджет, из которого финансируются не только пособия по болезни, но и другие страховые услуги — пенсии, пособия по безработице. льготы, родительские пособия и другие.

Депутаты выразили понимание того, что инициатива оказывает большое влияние на бюджет, но пришли к выводу, что необходимо парламентское обсуждение в ответственной комиссии с участием Минфина, работодателей и заинтересованных сторон.

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