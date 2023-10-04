Война в Украине может идти долго, но может закончиться и на следующей неделе, однако конец войне придет в случае резких перемен в России, заявил в среду в ходе онлайн-дискуссии, организованной порталом оборонной отрасли Sargs.lv, директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс.

Он напомнил о нелепом рейде лидера группировки наемников "Вагнер" Евгения Пригожина в Москву для свержения российского военного руководства. Сартсу особенно запомнилось то, что на тот момент реакция на выходку Пригожина была нулевой. Это указывает на то, что ситуация внутри России куда более непостоянна, чем это пытается преподнести российская элита.

Кроме того, Сартс отметил, что снижение внимания западного общества к войне в Украине неизбежно. Это, в свою очередь, означает возможности для России, так как способность замечать российские операции в информационном пространстве снизилась.

"Правда, что в момент, когда происходит нечто существенное, внимание возвращается", — подчеркнул Сартс.

Говоря о том, что способно подорвать общественное мышление россиян и повысить недовольство людей войной, Сартс упомянул три вещи. Во-первых, это эффект санкций, который может быть не моментальным. Во-вторых, это потери России и, в-третьих, украинские атаки на территории России.

Политолог и специалист по восточноевропейской политике Андис Кудорс в ходе дискуссии отметил, что российские власти буквально подкупают деньгами, набирая солдат, так как деньги являются очень важным фактором для бедных регионов, где очень депрессивная ситуация.

При этом Кудорс отметил трагедию российского общества, которая проявляется как "синдром молчания ягнят".

Кудорс сослался на интервью с некой россиянкой, которая признала, что, видимо, невозможно будет сберечь мужа и сына. Это означает, что россияне воспринимают это событие как фатальное и не связывают войну в Украине с преступлениями Путина и элиты. "Это воспринимается как некая неизбежность, когда поколение за поколением должны страдать, терять мужей, сыновей и братьев".

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