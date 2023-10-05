Государственная канцелярия объявила конкурс на должность генерального директора Службы госдоходов (СГД, VID), свидетельствует сообщение в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Месячная зарплата до уплаты налогов для генерального директора VID предусмотрена в размере до 7296 евро, однако предусмотрена и бонусная система в соответствии с достигнутыми результатами работы, в том числе доплаты.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 3 ноября 2023 года.

Претенденты должны иметь безупречную репутацию, степень магистра, желательно в экономике, финансах, правоведении, управлении или информационных технологиях, как минимум трехлетний опыт работы на руководящей должности с не менее чем 40 подчиненными, иметь представление о деятельности VID, ориентироваться в развитии проектов информационных технологий (ИТ) или цифровизации бизнес-процессов и услуг, а также понимать структуру и основные принципы деятельности госуправления, административного процесса и планирования бюджета.

Кроме того, от претендентов требуются знания английского языка на уровне С1 в соответствии с общеевропейскими установками по изучению языков, хорошие навыки стратегического планирования, сотрудничества, коммуникации и презентации и системный подход к решению вопросов, способность воспринимать и анализировать сложную и крупномасштабную информацию в различных сферах.

Претенденты, которых пригласят на второй этап отборочного процесса, должны будут представить свои предложения по стратегическому развитию VID до 2029 года, которые позволят VID стать одной из самых эффективных налоговых и таможенных администраций в Европе. Ожидается, что претенденты уделят особое внимание развитию цифровых услуг VID и роли цифровизации в достижении поставленных VID целей.

На третьем этапе отборочного процесса будут оцениваться управленческие компетенции: стратегическое видение, управление командой, управление переменами, выстраивание и поддержание отношений, ориентация на достижение результатов.

Как сообщалось, 8 августа 2023 года правительство решило не продлевать срок полномочий генерального директора VID Иевы Яунземе с 12 февраля 2024 года.

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