Современное информационное пространство — одна из зон конфликта, сказал в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс, сообщает агентство LETA.

По словам Сартсу, чтобы происходил конфликт в инфопространстве, не обязательна должна быть война в Украине.

Директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО пояснил, что информацию о различных событиях в интернет-среде пытаются исказать, используя фейки. В интернет-среде распространяется просто не соответствующая действительности информация. Сейчас все большим вызовом становится искусственный интеллект, с помощью которого информацию можно сделать еще более вызывающей доверие.

Сартс подчеркнул роль журналистов, которая будет только возрастать, поскольку необходим фильтр, чтобы потребителям, зрителям приходила проверенная информация.

Вызовом является и возможности имитации языка, и то, что сейчас есть ограниченный набор инструментов, чтобы установить, была ли изменена запись.

Сартс считает, что нужно больше использовать технологии себе во благо, чтобы бороться с дезинформацией.

Как уже сообщалось, 5 и 6 октября в Риге пройдет конференция, посвященная свободе слова и безопасности журналистов, сообщили LETA в Министерстве иностранных дел.

Министерство иностранных дел, Министерство культуры, Бюро омбудсмена и Совет Европы под председательством Латвии организуют международную конференцию по вопросам свободы слова и безопасности журналистов в Комитете министров Совета Европы. Европа "Перо сильнее меча? Решение современных задач в области свободы слова и безопасности журналистов".

В ходе четырех панельных дискуссий участники конференции обсудят существующие угрозы свободе слова и безопасности журналистов, а также проблемы журналистики во время войны и кризиса, уделят особое внимание правовым ограничениям свободы слова во время конфликтов. Речь пойдет и о том, как усилить сопротивление дезинформации и роль независимых СМИ в этом процессе.

Вопросы, обсуждаемые на конференции, связаны с современными угрозами свободе слова и безопасности журналистов и вызовами, стоящими перед журналистикой в условиях войны и кризиса — в то время, когда Россия ведет агрессивную войну против Украины. На мероприятии также будут обсуждаться правовые ограничения свободы слова во время конфликтов и войн. Участники конференции обсудят, как независимые СМИ могут противостоять дезинформации.

На конференции будут представлены правительства, омбудсмены, международные организации, активно защищающие свободу СМИ, неправительственные организации, работающие в сфере свободы СМИ и профессиональные объединения журналистов, в том числе партнеры Платформы Совета Европы содействия журналистики и безопасности журналистов.

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