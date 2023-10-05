Фонд общественной интеграции (SIF) разработал предложение по созданию единой государственной системы обучения иностранным языкам для взрослых иностранцев. Об этом агентству LETA заявила представитель SIF Илзе Сарканабола.

По данным Центрального статистического управления, за последнее десятилетие в Латвию ежегодно прибывало в среднем 10 000 человек. В прошлом году в связи с войной в Украине их число составило почти 40 000. Большинство из них не владеет латышским языком. Это, по данным Государственного агентства занятости, является одной из главных преград при устройстве на работу", — отметила Сарканабола.

В большинстве западных стран, а также в Эстонии есть системы обучения иммигрантов государственному языку. В Латвии курсы носят спорадический характер, и всем желающим не так легко получить место в группе по обучению латышского языка, отмечает представитель SIF.

Фонд разработал предложение о создании единой национальной системы языковой подготовки для всех совершеннолетних иностранцев, включая лиц, имеющих статус беженца или вспомогательный статус, представителей этнических меньшинств, иммигрантов и реиммигрантов.

Предполагается, что такой подход позволит сократить расходы, повысить качество и обеспечить прозрачность расходования государственных средств. Централизованная система обучения будет иметь единую методологию, порядок отчетности, подход к финансированию, механизмы обеспечения качества и контроля. Это позволило бы обеспечить доступность курсов во всех регионах Латвии.

Сейчас SIF организует обучение латышскому языку для граждан Украины. С весны 2022 года по октябрь этого года курсы прошли 8577 человек. Опыт работы с украинскими беженцами и лицами, ищущими убежища, позволяет предположить, что такие курсы могли бы пройти от 7 до 10% потенциальной целевой аудитории (примерно 3 000 человек в год).

По словам Сарканаболы, стоимость обучения может составить 743 евро на человека (в виде оплаты труда преподавателей), еще 52 евро нужно на проведение экзамена. Предполагается, что государство должно будет покрыть расходы на освоение госязыка на базовом уровне (от А1 до В1), по 120 часов на курс обучения. Изучение языка на более высоком уровне должно проходить за свой счет или с привлечением софинансирования.

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