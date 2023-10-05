С будущего года в Рижском техническом университете (РТУ) будет пять факультетов вместо нынешних девяти, сообщила агентству LETA представитель РТУ Ласма Вайваре.

В рамках реализации стратегических реформ совет РТУ утвердил объединение факультета компьютерных наук и информационных технологий, факультета электроники и телекоммуникаций, факультета технологий электронного обучения и гуманитарных наук и факультета электротехники и экологической инженерии (EVIF) в единый факультет компьютерных наук, информационных технологий и энергетики.

Инженерно-строительный факультет (BIF) и факультет машинных наук, транспорта и аэронавтики преобразуются в факультет гражданского строительства и машинных наук. К факультету материаловедения и прикладной химии (MLĶF) будет присоединен Институт защиты окружающей среды и тепловых систем EVIF и Институт водных систем и биотехнологии BIF. Все эти подразделения объединятся в новый факультет наук о природе и технологий.

Чтобы усилить дизайнерское образование, будет создан Институт архитектуры и дизайна, который объединит Архитектурный факультет и Институт проектных технологий MLĶF. Факультет инженерной экономики и менеджмента продолжит свою работу под прежним названием.

Деканов новых факультетов планируется утвердить до 1 декабря. Они будут выбраны на открытом конкурсе, который только что объявлен.

Претенденты на должность деканов должны иметь степень доктора наук, опыт работы на руководящей должности не менее трех лет, свое видение достижения стратегических целей факультета и университета.

Структурные реформы в РТУ не ограничиваются консолидацией факультетов. В частности, с 1 ноября 2022 года в экосистеме РТУ уже работает Латвийская морская академия, а с 1 апреля этого года — Лиепайский колледж мореходства. 1 марта следующего года к РТУ присоединится Лиепайский университет, а в 2025 году — Резекненская технологическая академия.

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