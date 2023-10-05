Председателем Комиссии Сейма по национальной безопасности избран депутат от премьерского "Нового Единства" Айнар Латковскис. Это произошло по итогам смены правящей коалиции — пост потерял Янис Домбрава, представляющий ушедшее в оппозицию Национальное объединение.

Однако за Янисом Домбравой, как сообщает пресс-служба Сейма, сохранен пост заместителя председателя комиссии. Секретарем комиссии избран также представитель оппозиции — бывший спикер Сейма Эдвардс Смилтенс ("Объединенный список").

Традиционно в Комиссии по национально безопасности представлены все политические фракции Сейма — по одному депутату. Председатель комиссии является членом Совета по национальной безопасности, в который также входят президент страны, спикер Сейма, глава Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, премьер-министр, министр обороны, министр внутренних дел и министр иностранных дел.

Комиссия Сейма по национальной безопасности рассматривает вопросы, затрагивающие безопасность и оборону Латвии, а также экономические, политические, социальные, военные, научные, технические и другие интересы, связанные с этой сферой. Комиссия осуществляет парламентский надзор за учреждениями государственной безопасности — Бюро по защите Сатверсме, Службой военной разведки и безопасности и Службой государственной безопасности.

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