В четверг, 5 октября, Конституционный суд признал несоответствующими Сатверсме пороги минимальных доходов, установленные законодательством. Речь идет о так называемом гарантированном уровне минимальных доходов (GMI), к которому "привязана" выплата социальных пособий. До 1 января 2024 года Сейм должен будет внести изменения в законодательство.

Дело рассматривалось в Конституционном суде по инициативе 20 депутатов еще 13-го Сейма — в основном, от "Согласия".

Депутаты оспаривали 1-ю часть 33-й статьи Закона "О социальных услугах и социальной помощи" и 2-й и 3-й частей статьи 2.2 Закона "О социальной безопасности" на предмет соответствия 1-й и 109-й статей Сатверсме. Первая статья Конституции гласит, что Латвия является независимой демократия, а 109-я — что у каждого есть право на социальное обеспечение по возрасту, утрате работоспособности, безработице и так далее.

Закон "О социальных услугах и социальной помощи" гласил, что гарантированный минимальный уровень доходов до 1 июля 2023 года составлял 109 евро в месяц на одного человека, если этот человек проживает один или является первым человеком в домохозяйстве. Для всех последующих членов домохозяйства (например, членов семьи, проживающих вместе) такой уровень доходов составляет 76 евро в месяц. Фактически это означает, что при присуждении социальной помощи государство или самоуправления должны учитывать, что человеку должны быть гарантированы соответствующие доходы — и соответственно, доплачивает недостающие средства.

В свою очередь, Закон "О социальной безопасности" до 1 июля 2023 года обязывал государство пересматривать эти суммы не реже раза в год.

Несколько лет назад пороги минимальных доходов в Конституционном уже оспаривал несколько лет назад омбудсмен Юрис Янсонс — и также выиграл дело.

После того приговора Конституционного суда Сейм внес изменения в законодательство, однако, по словам бывшего депутата Сейма Андрея Клементьева, сделал это некорректно. Тогда депутаты Сейма от "Согласия" подали уже следующий иск в Конституционный суд.

8 марта этого года Сейм принял поправки к первоначально оспариваемым нормам, и они вступили в силу 1 июля. Нынешняя редакция законодательства гласит, что гарантированный уровень минимальных доходов составляет 20% от медианы доходов. В конкретных цифрах — это теперь 125 евро на одного человека, если этот человек проживает один или является первым человеком в домохозяйстве. Для всех последующих членов домохозяйства (например, членов семьи, проживающих вместе) такой уровень доходов составляет уже 87,50 евро в месяц. Также Сейм постановил, что пересматривать пороги доходов нужно раз в год, а не раз в три года.

Как сообщает агентство LETA, Конституционный суд пришел к выводу, что первоначально оспариваемые нормы были выражены в новой редакции и, таким образом, могут быть признаны утратившими силу. Однако Конституционный суд все же счел необходимым убедиться, изменилась ли по существу правовая ситуация, созданная оспариваемыми нормами. Суд признал, что указанный вопрос является социально значимым и затрагивает существенные общественные интересы, и хотя законодатель внес изменения в первоначально оспариваемые нормы, новые нормы все же предусматривают тот же самый порядок. В связи с этим судебное разбирательство не может быть прекращено и необходимо оценить также обновленные оспариваемые нормы на предмет соответствия 1-й и 109-й статьям Сатверсме.

Конституционный суд, оценивая уже новую редакцию законов, действующую с 1 июля этого года, не смог признать, что размер гарантированного уровня минимальных доходов позволяет бедному человеку удовлетворить свои основные потребности. Конституционный суд считает, что эти нормы могут действовать только до 1 января 2024 года. За установленный срок Сейм должен внести в законодательство поправки, которые бы вводили систему социальной помощи, обеспечивающую прозрачное, эффективное и адресное оказание поддержки.

"Фактически приговор означает: Конституционный суд пришел к выводу, что на фигурирующие в законе суммы достойно жить нельзя. Речь идет об удовлетворении именно базовых потребностей — питание, жилье, одежда, мединская помощь, образование", — пояснил один из истцов, экс-депутат Сейма Андрей Клементьев: "Очевидно и то, что в последний год — в условиях инфляции и роста цен — деньги "сгорали". Это сейчас видят все: суммы, которые мы тратили на те же продукты питания или оплату коммунальных услуг за последние год-два очевидно возросли. Соответственно, люди, и так проживающие в бедности, оказались в еще худшем положении. Второй вопрос — это методология расчета самой суммы гарантированного уровня минимальных доходов: какие потребности учитываются, что мы считаем достойной жизнью и так далее".

До 1 января 2024 года Сейм должен внести изменения в законодательство.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram