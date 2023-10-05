Новая концепция определяет основные стратегические принципы, приоритеты и меры военной обороны страны в мирное время, при угрозах государству и в условиях войны.

Концепция включает два основных стратегических направления государственной обороны — усиление обороноспособности и потенциала сдерживания, а также усиление устойчивости, способности действовать и воли защищать страну.

Чтобы обеспечить защиту территории Латвии с первого сантиметра, инженерное благоустройство внешней границы Латвии с помощью физических и технологических решений должно быть осуществлено быстро и безотлагательно.

Новая концепция также предусматривает, что приоритет должен быть отдан дальнейшему развитию возможностей противовоздушной обороны, береговой обороны, ракетной артиллерии дальнего действия и беспилотников, а также внедрению новых боевых бронированных машин пехоты.

Для государственной обороны важно развивать не только военный потенциал, но и укреплять личный состав Национальных Вооруженных Сил, поскольку без подготовленных и обученных кадров невозможно обеспечить адекватное развитие потенциала.

Таким образом, численный состав Национальных вооруженных сил вырастет с запланированных 24 тысяч военнослужащих до 31 тысячи военнослужащих. Увеличение численного состава будет осуществлено за счет дополнительных военнослужащих Службы национальной обороны (призывников) и военнослужащих резерва высокой готовности, а также увеличения профессиональной службы и "Земессардзе".

Кроме того, планируется предоставить 30 тысяч обученных и вооруженных солдат общего резерва. Таким образом, общая плановая численность личного состава составит 61 тысячу солдат.

Помимо Службы национальной обороны, в целях обеспечения вовлечения населения и развития индивидуальных навыков действий в случае кризисной ситуации или войны, действуют "Земессардзе", "Яунсардзе", осуществляется подготовка резервистов.

Для сдерживания врага от нападения и обеспечения защиты Латвии важное значение будет иметь разработка и практическое внедрение стратегии "фронтальной обороны" НАТО.

Эта стратегия означает большее военное присутствие НАТО, в долгосрочной перспективе — должно быть обеспечено функционирование полноценной боевой бригады союзников в Латвии, которая способна участвовать в обороне страны совместно с Национальными вооруженными силами без предварительного предупреждения.

Поэтому крайне важно обеспечить максимально широкое военное присутствие союзников по НАТО в Латвии.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram