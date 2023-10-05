В четверг, 5 октября, Сейм в первом чтении поддержал поправки к Закону о дорожном движении, которые ужесточат штрафы за грубые нарушения разрешенной скорости движения.

Поправки предусматривают, что за превышение скорости от 61 до 70 километров в час водитель может быть оштрафован на 144-192 штрафных единиц (от 722 до 960 евро) и лишен права управления транспортными средствами на 12 месяцев.

Если скорость будет превышена в населенном пункте, то штраф составит от 208 до 280 штрафных единиц (от 1040 до 1400 евро) с лишением права управления транспортными средствами на 24 месяца.

В случаях превышения разрешенной скорости более чем на 70 километров в час штраф составит 400 штрафных единиц (2000 евро) с лишением права управления транспортными средствами на 36 месяцев.

В настоящее время за превышение разрешенной скорости движения более чем на 60 километров в час штраф составляет от 72 до 136 штрафных единиц (от 360 до 680 евро) с запретом на управление транспортными средствами на срок от шести до 12 месяцев в зависимости от места, где было совершено нарушение.

В транспортном потоке 71% водителей вне населенных пунктов превышают скорость. По этому показателю Латвия выделяется среди европейских стран как особенно небезопасное место для движения. По безопасности дорожного движения, в том числе превышению скорости, использованию мобильных устройств за рулем, а также количеству погибших в ДТП и тяжелых травм ситуация в Латвии значительно хуже, чем в большинстве стран Евросоюза, говорится в аннотации к законопроекту.

Законопроект должен получить поддержку Сейма еще в двух чтениях.

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