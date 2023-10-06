Наказание само по себе не меняет человека, заявил руководитель Государственной службы пробации Имантc Юревичюс в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.

Поэтому необходимо работать с людьми, совершившими преступления, мотивировать их, чтобы они больше не делали так.

По словам Юревичюса, смысл учреждения заключается в работе с людьми, чтобы они могли жить, заботиться о своих близких, детях, ходить на работу, платить налоги. Делать что-то значимое в обществе, а не сидеть в тюрьме и ничего не делать.

В августе этого года у Госслужбы пробации было 6602 клиента, из которых 86% составили мужчины, 14% — женщины, а 21% — дети и подростки.

Клиенты службы пробации отработали на общественных работах 50 215 часов. Это позволило работодателям сэкономить не менее 169 356 евро в соответствии с минимальной почасовой ставкой в августе 2023 года.

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