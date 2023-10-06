Реальные государственные расходы на оборону в ближайшие годы будут выше, чем цифры, указанные в проекте бюджета, заявил сегодня утром министр обороны Андрис Спрудс в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.

Министр напомнил, что в ближайшие годы Латвия планирует увеличить инвестиции в оборону до 2,4% в следующем году и до 3% от внутреннего валового продукта в 2027 году, но реальные расходы будут выше, так как в первоначальных планах не учтены инвестиции в противовоздушную оборону в размере около миллиарда евро.

Политик отметил, что у страны еще много оборонных потребностей — необходимо развивать полигон в Селии, продолжать внедрять Службу государственной обороны, но противовоздушная оборона является одним из критических способностей национальной безопасности.

Спрудс отметил, что Латвия разрабатывает многоуровневую систему ПВО — у нас уже есть системы ПВО малой дальности, но в ближайших планах — закупка систем средней дальности совместно с Эстонией. Договор в этой области еще не подписан, но Министерство обороны надеется, что первые поставки этих систем начнутся в 2025 году.

Говоря о ситуации на восточной границе Латвии, министр отметил, что в условиях гибридной войны эта граница находится под огромным давлением, и ожидается, что это давление будет продолжаться.

Спрудс подчеркнул, что Национальные вооруженные силы готовы усилить поддержку Государственной пограничной охраны в защите внешней границы страны.

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