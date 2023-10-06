В августе восемь автоводителей заправили свои автомашины на бензоколонке в Риге топливом, перемешанным с канализационной водой. В результате у всех возникли проблемы с двигателями, сообщает программа LTV "4. studija".

Связанные с проливными дождями проблемы заставили компанию Viada приостановить работу заправки на улице Лубанас. Из-за повреждения уплотнения крышки в одну из цистерн попали сточные воды. Однако это было обнаружено уже после того, как несколько автомобилей успели заправиться "коктейлем" из сточных вод и бензина.

Одна из пострадавших, Сигита, заправила свой автомобиль Dacia 2019 года выпуска более чем на 60 евро. На машину распространялась пятилетняя гарантия автопроизводителя. Сигита проехала несколько кварталов, и машина заглохла. Автомобиль доставили на эвакуаторе к официальному дилеру Mūsa Motors. Мастер в автосервисе обнаружил, что в двигатель попала вода. Дилер принял решение о замене двигателя, и общая стоимость ремонта составила 11 тысяч евро.

Сигита обратилась к Viada. Компания признала проблему и пообещала решить ее с помощью страховой компании. Однако страховщик счетает смету слишком дорогой и настаивает на промывке двигателя. Машина простояла в гараже уже пять недель, и владелица опасается, что в двигателе может начаться процесс коррозии.

В целом жалобы в Viada подали восемь пострадавших. Общая сумма ущерба составляет 28 000 евро. В пяти случаях страховщик сразу утвердил смету ремонта. С Сигитой и еще двумя автовладельцами вопрос пока не решен. "Оценка ремонта в данном случае эквивалентна стоимости автомобиля. Страховщик предложил выкупить автомобиль, но владелица отказалась", — заявил Каспарс Тупиньш, менеджер по маркетингу компании Viada Baltija.

Только после письма на имя председателя правления Viada дело сдвинулось с мертвой точки. Viada не стала дожидаться решения страховщика и оплатила полную сумму ремонта, отметил Тупиньш.

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