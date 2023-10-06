В ближайшие дни погода будет определяться циклонами, поэтому осенняя погода продолжится — во многих местах будет идти дождь, значительно усилится ветер, порывами достигая 15-19 м/с, а местами даже до 23-25 м/с. Об этом сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.

На новой неделе циклоны продолжат определять погоду — часто будут идти дожди, однако порывы ветра уже не будут такими сильными. Ночью в отдельных районах ожидаются заморозки, днем температура воздуха уже не будет превышать отметку в +15 градусов.

В субботу на погоду по-прежнему будет влиять южный край циклона, при этом будет сохраняться в основном облачная погода. На большей части территории Латвии будет идти дождь, местами он будет продолжительным и сильным. Ветер будет дуть от медленного до умеренного, на побережье — до умеренно сильного южного, юго-западного ветра, который с первой половины ночи постепенно начнет дуть с запада, северо-запада, порывами достигая 17-22 м/с, а на побережье — 25-27 м/с.

Как днем, так и в ночные часы температура воздуха будет придерживаться +7...В пределах +12 градусов.

В воскресенье во многих местах по-прежнему будет дождь, однако интенсивность осадков уменьшится. Будет дуть медленный до умеренного западный, северо-западный ветер, порывами достигая 15-19 м/с, но в первой половине ночи в прибрежных районах он достигнет 20-22 м/с.

Температура воздуха будет продолжать падать, а местами в темное время суток столбик термометра опустится до отметки +2 градуса, в подкормке травы возможны заморозки. За сутки воздух не прогреется более +6, +10 градусов.

Прогнозы на данный момент показывают, что на новой неделе также ожидается изменение погоды, на которое повлияет активность циклонов. На большей части территории будет дождь, однако порывистый ветер ожидается в основном в прибрежных районах. Ночью температура воздуха останется такой же, как и раньше, в пределах +5, +10 градусов, на востоке страны до +1, + 5, возможны и морозы, днем температура воздуха больше не будет превышать отметку + 15 градусов.

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