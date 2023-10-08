Если другие объекты уже отремонтированы после разрушительного града в августе, то ремонт крыши Яунпилсского замка за два месяца существенно не продвинулся. Страховщик пока отказывается полностью покрыть замену сломанной черепичной крыши и другие расходы, и самоуправление готово обратиться в суд, сообщает программа 360TV ZIŅneši.

В волостном самоуправлении считают, что страховщик ищет отговорки, чтобы не покрывать миллионные затраты на ремонт. Конфликт со страховой компанией означает, что спасение замка фактически заморожено. Все равно что под протекающей крышей поставить еще одно ведро. Ветер повредил крышу замка с южной стороны. Достаточно малейшего порыва ветра, и черепица, у которой градом выбит весь связующий материал, падает на землю.

Эта незакрепленная черепица — самая большая проблема в замке, говорит член правления Jaunpils pils Кристине Лиепиня.

Специалисты Государственного бюро по контролю за строительством констатировали 80-процентное повреждение крыши. Это значит, что необходима новая крыша. Строительная фирма найдена и только ждет отмашки, утверждая, что сумеет построить крышу даже зимой. Проблема только в финансах.

Предметом спора является технический износ замка — каким он был в день бури. Это влияет на размер суммы, которую страховщик готов покрыть из общей сметы ремонта. "Смета ремонта — 1, 060 миллиона евро, страховщик предлагает всего 240 тысяч евро. Они считают, что износ замка был гораздо больше, чем думаем мы, наши эксперты и стройуправа Тукумса. Предлагают признать, что окна, двери и штукатурка замка были изношены на 100%, то есть их как бы вообще не было, а это абсолютная неправда", — говорит Лиепиня.

Тукумсская дума как владелец замка и управляющие не согласны с мнением страховщиклв, считая оцеку непрофессиональной.

Дума считает, что страховщик не понимает серьезности ситуации, и готова задействовать другие рычаги — все-таки речь идет о памятнике культуры государственного значения.

Пострадало крыло замка, где расположена гостиница, номера затапливает. "Сумма, которую они предлагают покрыть, нас совершенно не устраивает. Мы как заложники — не знаем, каким будет окончательное решение страховщика, поэтому не знаем, какую помощь просить у государства, у министерства", — говорит глава волостного управления Байба Раса.

Она не хочет, чтобы дело дошло до суда: "Мы надеемся на совесть страховщика, который поймет, какой объект они взялись страховать. Это культурно-исторический объект национального значения, год постройки — 1301".

И все же в крайнем случае местная власть готова подать в суд на страховщика. Страховая компания Gjensidige Latvija не согласилась на очное интервью и ответила журналистам в двух предложениях: "Дело Яунпилсского замка все еще рассматривается, поскольку поврежденное здание старое, и суммы большие. Требуется время, чтобы изучить все повреждения и согласовать с клиентом лучшее решение".

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