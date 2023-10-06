Главный приоритет Латвии - финансовая, военная и политическая поддержка Украины, заявила в пятницу журналистам перед неформальным заседанием Евросовета в Гранаде, Испания, премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Потенциальное расширение Европейского союза в будущем дало бы возможность Европе стать более сильной, благополучной и безопасной, считает премьер-министр.

При этом она подчеркнула, что латвийское общество беспокоят и другие вопросы, например, высокая инфляция и нелегальная миграция, которые Силиня хочет решать.

Как сообщалось, Силиня принимает участие во встрече лидеров Европейского политического сообщества (ЕПС), а также в неформальном заседании Европейского совета - совещании глав государств Европейского союза (ЕС) или их правительств в Гранаде, Испания.

В рамках визита у Силини запланированы двусторонние встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, председателем Европарламента Робертой Метсолой, премьер-министром Норвегии Йонасом Стери и премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

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