На этом участке будет контролироваться средняя скорость, наличие OCTA, техосмотра и виньетки.
Контроль средней скорости в Латвии вводится для повышения безопасности дорожного движения.
С августа на латвийских дорогах начали работать уже 14 участков с контролем средней скорости, до конца года будут введены еще два: на Вентспилсском шоссе от Варкали до Грики (24,1–30,8 км) и от поворота на Тирельскую тропу до поворота на Смарде (44,9-52,4 км).
Карту со всеми участками контроля средней скорости можно посмотреть здесь.
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