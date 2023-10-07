В ночь на понедельник, 9 октября, радар контроля средней скорости начнет работать на главной государственной дороге граница с Россией — Резекне — Даугавпилс — граница с Литвой (А13) от Ковалишки до Рушеницы (А13) (81,8–88,5 км).

На этом участке будет контролироваться средняя скорость, наличие OCTA, техосмотра и виньетки.

Контроль средней скорости в Латвии вводится для повышения безопасности дорожного движения.

С августа на латвийских дорогах начали работать уже 14 участков с контролем средней скорости, до конца года будут введены еще два: на Вентспилсском шоссе от Варкали до Грики (24,1–30,8 км) и от поворота на Тирельскую тропу до поворота на Смарде (44,9-52,4 км).

Карту со всеми участками контроля средней скорости можно посмотреть здесь.

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