Принимая во внимание текущие погодные условия и долгосрочный прогноз погоды, который указывает на устойчивое похолодание, Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) с понедельника, 9 октября, начнет подключать отопление в жилых домах в столице.

"В этом сезоне мы интенсивно работали над снижением тарифа на тепло, приобретая топливо диверсифицированно и по выгодным ценам. Мы начинаем отопительный сезон с тарифом 87,57 евро за мегаватт-час без НДС, что почти в два раза ниже, чем в прошлом году", - сказал председатель правления предприятия Rīgas siltums Илварс Петерсонс.