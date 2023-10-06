Посольство Латвии в Украине получило от Министерства обороны Украины информацию об обстоятельствах гибели гражданина Латвии. Солдат-доброволец был убит 1 октября в зоне боевых действий в Лимане в Краматорском районе в результате удара беспилотника. Об этом агентству LETA сообщила пресс-секретарь МИД Латвии Диана Эглите.

Она отметила, что посольство находится в контакте с близкими латвийца по поводу дальнейших действий. Пресс-секретарь МИД подчеркнула, что решение о том, раскрывать или не раскрывать личность погибшего, примут его близкие.

"Решается вопрос, связанный с транспортировкой павшего солдата-добровольца. Вопрос покрытия расходов будет решен с участием украинской и латвийской сторон", - подчеркнула Эглите.

Ранее 3 октября Латвийское телевидение сообщило, что в Украине пал первый латвийский солдат-доброволец. Было высказано предположение, что он погиб в зоне боевых действий на востоке Украины — там же, где погиб доброволец из Эстонии, воин Иностранного легиона Танель Криггуль.

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