Проблемы с реализацией учебного процесса на латышском языке наблюдаются в отдельных учебных заведениям, где к переходу на образование на государственном языке относятся формально и уделяют этому недостаточно внимания. Об этом заявило Министерство образования и науки, сообщает агентство LETA.

В целом Министерство образования и науки оценивает переход к "единой школе" или обучение только на госязыке как успешный — премущественно учебный процесс осуществляется на латышском языке.

Министерство акцентирует необходимость сотрудничества с родителями в объяснении того, как происходят перемены. Наблюдения показывают, что переход проходит успешнее в тех школах, у которых есть сотрудничество с другими учебными заведениями, в которых и прежде школьники учились только на латышском.

Как уже сообщалось, в этом учебном году полностью на латышский язык обучения переходят 1-е, 4-е и 7-е классы. С 1 сентября 2024 года — 2-е, 5-е и 8-е классы, с 1 сентября 2025 года — 3-е, 6-е и 9-е классы.

В октябре прошлого года Сейм внес поправки в законодательство, предусматривающие, что дошкольное и основное образование в течение трех лет будет переведен полностью на госязык.

По информации Министерства образования, поправки коснутся 136 дошкольных образовательных учреждений, включая частные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы для нацменьшинств. Это 27,3% от общего количества дошкольных образовательных учреждений. По программе дошкольного образования в них обучаются 13 345 детей.

В свою очередь, 129 или 20,4% от общего числа школ реализуют программу основного образования для нацменьшинств. Число школьников, обучающихся по программе основного образования для нацменьшинств, составляет 43 258 человек или 19,5% от общего числа студентов.

По мнению Министерства образования и науки, все школы и дошкольные учреждения нацменьшинств, скорее всего, столкнутся с большими или меньшими трудностями при переходе на обучение только на латышском языке. Потенциальные риски при переходе на обучение только на государственном языке могут быть связаны с неодинаковым уровнем владения латышским языком как школьниками, так и некоторые педагогами, которые работали пло программам образования нацменьшинств.

За год до реформы 64 из 116 педагогов, которые недостаточно владели госязыком, потеряли работу. Еще 27 педагогов отстранены от работы на три месяца, а 15 педагогов временно признаны недееспособными.

Министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство") неоднократно подчеркивала, что муниципальные Управления образованием вместе с директорами школ должны обеспечивать наличие учителей, говорящих по-латышски не только "на бумаге".

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