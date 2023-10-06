Учредители образовательных учреждений смогут компенсировать расходы на транспорт и аренду жилья педагогам, следует из подготовленного Министерством образования и науки (МОН) законопроекта, который передан на публичное обсуждение.

Согласно видению министерства, компенсировать можно будет транспортные расходы, возникшие при использовании личного или общественного транспорта для проезда от задекларированного педагогом места жительства до образовательного учреждения и обратно, а также расходы на аренду жилого помещения.

Предлагаемое решение предусматривает, что на основании оценки своих возможностей и доступных финансовых ресурсов учредители образовательных учреждений смогут разработать порядок компенсации платы за съем жилых помещений и транспортных расходов. В свою очередь, правительству следовало бы определить порядок и размер, в котором педагогам государственных образовательных учреждений можно компенсировать транспортные расходы и расходы на аренду жилого помещения.

В настоящее время невозможно определить влияние законопроекта на бюджеты государства и самоуправлений, поскольку право устанавливать дополнительное вознаграждение — добровольная инициатива учредителя учебных заведений. Определить это можно будет только после принятия решения учредителями, пояснило министерство.

Потребность в соответствующих поправках к закону об образовании обозначили представители самоуправлений, пояснили в МОН. Большое количество заведений столкнулись с тем, что педагог не может приступить к работе в конкретном образовательном учреждении, поскольку доступность общественного транспорта недостаточна или в конкретном населенном пункте недоступны жилые площади.

В министерстве подчеркнули, что если не будут найдены решения по улучшению условий труда педагогов и повышению привлекательности профессии, существует высокий риск того, что из-за нехватки педагогов образовательные учреждения не могут обеспечить доступность обязательного образования.

В Латвии, согласно подсчетам Министерства экономики, к 2030 году предложение рабочей силы в сфере образования может достигнуть 91% от объема спроса, а к 2040 году — 88%.

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