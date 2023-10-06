На этой неделе в ревизионном департаменте фондов Европейского союза (ЕС) Министерства финансов побывали представители Бюро экономической безопасности Украины (БЭБУ), прибывшие с целью освоения системы защиты финансовых интересов ЕС и мер по борьбе с мошенничеством, сообщили агентству LETA представители Минфина.

Визит внес вклад в укрепление потенциала БЭБУ, в результате приблизив Украину к выполнению условий, содержащихся в Соглашении об ассоциации между ЕС и Украиной.

Директор ревизионного департамента фондов ЕС Минфина Ната Ласмане отметила, что в фокусе на этой неделе было налаживание сотрудничества и отношений с латвийскими правоохранительными органами, которое прошло успешно, так как уже намечены дальнейшие дистанционные совещания по обмену опытом. Коллег из БЭБУ особенно интересовал опыт латвийских учреждений в сотрудничестве с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) и Европейской прокуратурой.

Представителей БЭБУ познакомили со своими знаниями и опытом Совет по конкуренции, управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов, делегированные Европейской прокуратурой прокуроры, а также Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

По итогам совещаний участники пришли к выводу, что взаимодействие правоохранительных органов важно не только в национальном, но и в международном масштабе, поскольку оно способствует эффективности расследования и обеспечивает своевременное достижение целей.

Визит организован в рамках проекта "Поддержка укрепления потенциала Бюро экономической безопасности Украины в сфере защиты финансовых интересов Евросоюза". Проект получил финансирование Министерства иностранных дел из бюджета на сотрудничество в целях развития.

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