Визит внес вклад в укрепление потенциала БЭБУ, в результате приблизив Украину к выполнению условий, содержащихся в Соглашении об ассоциации между ЕС и Украиной.
Директор ревизионного департамента фондов ЕС Минфина Ната Ласмане отметила, что в фокусе на этой неделе было налаживание сотрудничества и отношений с латвийскими правоохранительными органами, которое прошло успешно, так как уже намечены дальнейшие дистанционные совещания по обмену опытом. Коллег из БЭБУ особенно интересовал опыт латвийских учреждений в сотрудничестве с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) и Европейской прокуратурой.
Представителей БЭБУ познакомили со своими знаниями и опытом Совет по конкуренции, управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов, делегированные Европейской прокуратурой прокуроры, а также Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.
По итогам совещаний участники пришли к выводу, что взаимодействие правоохранительных органов важно не только в национальном, но и в международном масштабе, поскольку оно способствует эффективности расследования и обеспечивает своевременное достижение целей.
Визит организован в рамках проекта "Поддержка укрепления потенциала Бюро экономической безопасности Украины в сфере защиты финансовых интересов Евросоюза". Проект получил финансирование Министерства иностранных дел из бюджета на сотрудничество в целях развития.