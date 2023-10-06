Завершено свежее научное исследование на тему душевного самочувствия населения Латвии, и оно выявило, что очень многие жители страны страдают от депрессии и тревоги. До сих пор проводились лишь исследования по отдельным психическим расстройствам — новое же является более всеобъемлющим и репрезентативным, пишет портал RUS.LSM.LV.

Исследование о психических нарушениях и суицидальном поведении проводилось по заказу Минздрава с июня 2019 по май 2023 года. И в его ходе выяснилось, что симптомы клинической депрессии наличествуют у 6,4% населения страны, генерализованного тревожного расстройства — у 3,9%, проблемы, связанные с употреблением алкоголя, есть у 13,1%. Мысли о самоубийстве, селф-харм (членовредительство) или суицидальные действия в последний месяц исследования были свойственны 10,6% респондентов.

"Распространенность депрессии на данный момент — в среднем у 6,4% жителей Латвии. Что означает эта цифра? Если пересчитать на латвийскую популяцию взрослых людей, это свыше 100 тысяч жителей, у которых во время интервью, в тот день, в тот час имелась клиническая депрессия, в случае которой необходима помощь. Эта проблема не исчезла", — говорит профессор, завкафедрой психиатрии и наркологии Рижского университета им. П. Страдиня Ранцанс.

Один из важнейших выводов исследования — что люди не осознают, что они в депрессии, и не обращаются за помощью. Очень распространены и другие расстройства, к тому же есть определенные группы общества, для которых нарушения психического здоровья характерны больше и встречаются чаще.

Показатели тревожности и депрессии особенно выросли в период пандемии Covid-19. Люди, у которых ранее имелись любые психические отклонения, на перемены отреагировали острее других, но еще ярче была реакция на пандемию у людей с суицидальными наклонностями.

"Однозначно, психическое здоровье — весьма чувствительный общественный индикатор.Если пандемия Covid-19 немного утихомирилась, то война в Украине стала новым вызовом. В первые месяцы, даже полгода мы все занимались кризисной помощью, пытаясь обрести для людей стабильность и помочь понять, как реагировать на то, что происходит во внешнем мире и на что они не могут повлиять", — сказал Ранцанс.

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