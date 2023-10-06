Потенциальное расширение Европейского Союза (ЕС) в будущем сделает ЕС сильнее, более процветающим и безопасным, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единстыо) на неформальном заседании Европейского совета в испанской Гранаде в пятницу, 6 октября.

В Госканцелярии агентству LETA сообщили, что Силиня призвала лидеров ЕС продолжать оказывать широкую поддержку Украине. "Главным приоритетом Латвии по-прежнему остается Украина, которая нуждается в финансовой, военной и политической поддержке", — подчеркнул премьер-министр.

В то же время она отметила, что есть и другие важные для общества проблемы, в том числе высокая инфляция и нелегальная миграция.

Госканцелярия заявляет, что неформальный Европейский совет также начал обсуждение расширения ЕС и связанных с этим проблем. В начале ноября ожидается ежегодный отчет Европейской комиссии (ЕК) о расширении, включая Украину и Молдову.

В Госканцелярии заявляют, что содержащиеся в нем выводы будут важны для принятия лидерами важного для Латвии решения о начале переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой.

При этом на неформальном Европейском совете также обсуждалась стратегическая программа ЕС на 2025-2029 годы, которая включает обсуждение основных вопросов повестки дня ЕС.

По мнению Латвии, главным приоритетом ЕС остается предоставление долгосрочной поддержки Украине. ЕС также должен решить вопросы миграции, роста цен, перехода к зеленой энергетике и укрепления энергетической независимости, а также вопросы глобальной конкурентоспособности ЕС, подчеркивают в Государственной канцелярии.

Помимо прочего, лидеры стран также затронули в ходе дискуссий вопросы миграционной политики ЕС и выразили обеспокоенность усилением миграционного давления на границах ЕС.

Силиня подчеркнула, что гибридная угроза белорусского режима на восточной границе ЕС сохраняется.

Премьер-министр поблагодарила Еврокомиссию за оказанную до сих пор поддержку и выразила надежду, что Латвия сможет рассчитывать на практическую поддержку ЕС в укреплении восточной границы Латвии и в будущем.

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