По мнению дипломатического представительства, 6 октября в Даугавпилсском театре состоится (пост опубликован днем) показ спектакля "Перемирие", которое опирается на произведение "Перемирие" "донецкого драматурга" и выразителя "мягкой силы" России Алексея Куралеха. Действие в спектакле происходят на Донбассе в 2014 году.
Посольство Украины в посте на Facebook утверждает, что спектакль опирается на такие используемые Кремлем пропагандистские понятия как "братская война" и "братские народы", а также доносит до зрителей послание о том, что вину за войну лежит надо искать на обеих сторонах конфликта.
Россия как государство-агрессор в пьесе не упоминается. Также в пьесе не упоминается борьба Украины за свободу, независимость и территориальную целостность.
При этом представители посольства подчеркивают, что Куралех проживает в Донецке с 2014 года и считает себя жителем самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. По имеющейся в распоряжении посольства информации, пьесы Куралеха активно ставятся и в России.
Посольство Украины считает, что постановка такого спектакля противоречит политике Латвии по борьбе с пропагандой.
При этом указывается, что на официальный запрос посольства об отмене спектакля не был не получен соответствующий ответ от ответственных учреждений Латвии.
Как сообщает агентство LETA, в пятницу в 18.30 в Даугавпилсском театре состоялась премьера спектакля "Перемирие". Следующий показ запланирован на 13 октября в 18:30.
В описании постановки на странице Даугавпилсского театра говорится, что "герои спектакля — непримиримые враги, воюющие по разные стороны фронта и встретившиеся на нейтральной территории, чтобы в течение семи дней восстановить дом, разрушенный в ходе боевых действий. В этом доме живет еще одна героиня этой истории — Мария. У каждого героя своя боль потери и свои представления о правоте, во имя которых он и воюет. Но чтобы выполнить приказ, каждому придется во враге увидеть человека и постараться его услышать".
Как сообщает сам театр пьеса "Перемирие" написана в 2017 году, ее действие происходит на востоке Украины. Автор опирался на реальные события, когда во время перемирия 2014 года солдаты обеих воюющих сторон ремонтировали крыши домов, поврежденных во время боев.