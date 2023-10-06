Посольство Украины в Латвии осудило постановку пьесы "Перемирие" украинского драматурга Алексея Куралеха в Даугавписской театре. Об этом говорится в записи посольства в сети Facebook.

По мнению дипломатического представительства, 6 октября в Даугавпилсском театре состоится (пост опубликован днем) показ спектакля "Перемирие", которое опирается на произведение "Перемирие" "донецкого драматурга" и выразителя "мягкой силы" России Алексея Куралеха. Действие в спектакле происходят на Донбассе в 2014 году.

Посольство Украины в посте на Facebook утверждает, что спектакль опирается на такие используемые Кремлем пропагандистские понятия как "братская война" и "братские народы", а также доносит до зрителей послание о том, что вину за войну лежит надо искать на обеих сторонах конфликта.

Россия как государство-агрессор в пьесе не упоминается. Также в пьесе не упоминается борьба Украины за свободу, независимость и территориальную целостность.

При этом представители посольства подчеркивают, что Куралех проживает в Донецке с 2014 года и считает себя жителем самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. По имеющейся в распоряжении посольства информации, пьесы Куралеха активно ставятся и в России.

Посольство Украины считает, что постановка такого спектакля противоречит политике Латвии по борьбе с пропагандой.

При этом указывается, что на официальный запрос посольства об отмене спектакля не был не получен соответствующий ответ от ответственных учреждений Латвии.

Как сообщает агентство LETA, в пятницу в 18.30 в Даугавпилсском театре состоялась премьера спектакля "Перемирие". Следующий показ запланирован на 13 октября в 18:30.

В описании постановки на странице Даугавпилсского театра говорится, что "герои спектакля — непримиримые враги, воюющие по разные стороны фронта и встретившиеся на нейтральной территории, чтобы в течение семи дней восстановить дом, разрушенный в ходе боевых действий. В этом доме живет еще одна героиня этой истории — Мария. У каждого героя своя боль потери и свои представления о правоте, во имя которых он и воюет. Но чтобы выполнить приказ, каждому придется во враге увидеть человека и постараться его услышать".

Как сообщает сам театр пьеса "Перемирие" написана в 2017 году, ее действие происходит на востоке Украины. Автор опирался на реальные события, когда во время перемирия 2014 года солдаты обеих воюющих сторон ремонтировали крыши домов, поврежденных во время боев.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram