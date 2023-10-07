В 2021 году более трети жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет заявили, что в детстве были жертвами насилия. Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ), пишет LV portāls.

В 2021 году 37,4% жителей Латвии заявили, что в детстве испытали физическое или эмоциональное насилие со стороны отца или матери, 36,3% видели насилие между родителями.

Мальчики чаще всего подвергались физическому насилию со стороны отца, тогда как насилие со стороны матери в детстве существенно не различалось между двумя полами -26,3% мальчиков и 23,7% девочек. Если говорить об эмоциональном насилии, в целом 27% мальчиков и 20,5% девочек подвергались ему со стороны отца, со стороны матери — 18,8% и 18,7% соответственно.

С 2010 года количество совершенных в отношении несовершеннолетних преступлений, сократилось на 47,3% — с 921 случая в 2010 году до 485 случаев в 2022 году. К сожалению, количество преступлений, связанных с сексуальным насилием над несовершеннолетними, значительно увеличилось.

Как свидетельствуют данные Судебной администрации, по итогам 2022 года осуждено 178 несовершеннолетних, что на 76,3% меньше, чем в 2010 году. Сократилась и доля несовершеннолетних среди всех осужденных. Также существенно снизилось количество краж, совершаемых несовершеннолетними — с 507 краж в 2010 году до 108 случаев в прошлом году.

С 1990 года количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в том числе детьми, снижается, свидетельствуют данные ЦСУ. В 1990 году на дорогах погибло 65 детей в возрасте до 14 лет, в 2021 году их было двое, а в 2022 году — трое. Хотя в прошлом году по сравнению с 2021 годом количество детей, пострадавших в авариях, выросло, с 1990 года уменьшилось количество пострадавших в ДТП детей.

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