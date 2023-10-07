Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) внесет правки в социальную кампанию "Выиграй путешествие в тюрьму или соблюдай скорость", об этом учреждение сообщили в социальной сети X (бывший Twitter). Причина такого шага - обвинение в стигматизации заключенных.
"В новой кампании CSDD только лишь указывает на опасность превышения скорости и однозначно выступает против неуважительного отношения к заключенным. Осознавая важность уважительного отношения к каждому человеку, в материалы кампании незамедлительно будут внесены изменения", - заявили в CSDD.
Речь идет вот об этом ролике.
Ранее в пятницу о том, что в кампании использованы недопустимые средства выразительности, заявил министр сообщения Каспарс Брикшенс. Об этом он также написал в социальности X (бывший Twitter).
"Я всегда буду поддерживать кампании, направленные на повышение безопасности на дорогах. Но я не могу поддерживать стигматизацию жертв насилия и заключенных. Отображение тюрьмы не должно унижать человека. Я поручил незамедлительно найти решение, чтобы данная реклама CSDD была исправлена", - отметил министр.
Пользователи сети также отметили двоякие детали в видео. "CSDD угрожает изнасилованием в тюрьме, или у этого мыла на полу какой-то другой, новый смысл?" - написал один из пользователей.