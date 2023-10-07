Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) внесет правки в социальную кампанию "Выиграй путешествие в тюрьму или соблюдай скорость", об этом учреждение сообщили в социальной сети X (бывший Twitter). Причина такого шага - обвинение в стигматизации заключенных.

"В новой кампании CSDD только лишь указывает на опасность превышения скорости и однозначно выступает против неуважительного отношения к заключенным. Осознавая важность уважительного отношения к каждому человеку, в материалы кампании незамедлительно будут внесены изменения", - заявили в CSDD.

CSDD jaunajā kampaņā tikai un vienīgi vēršas pret ātruma pārsniegšanas bīstamību un viennozīmīgi iestājas pret cieņu aizskarošu attieksmi pret ieslodzītajiem. Apzinoties cieņpilnas attieksmes nozīmīgumu pret ikvienu indivīdu, nekavējoši tiek veiktas izmaiņas kampaņas materiālos. — CSDD (@CSDD_LV) October 6, 2023



Речь идет вот об этом ролике.

2022. gadā ceļu loterijā piedalījušies vairāk kā 43 000 autovadītāju. Naudas sods, mūžīga vainas apziņa vai cietums ir laimesti, ko vari saņemt par ātruma pārsniegšanu. Ievēro atļauto ātrumu un izvairies no ceļu loterijas. 🚨

Uzzini vairāk: https://t.co/W74dTxTftm pic.twitter.com/NAm6XqGZSF

— CSDD (@CSDD_LV) October 4, 2023

Ранее в пятницу о том, что в кампании использованы недопустимые средства выразительности, заявил министр сообщения Каспарс Брикшенс. Об этом он также написал в социальности X (бывший Twitter).

"Я всегда буду поддерживать кампании, направленные на повышение безопасности на дорогах. Но я не могу поддерживать стигматизацию жертв насилия и заключенных. Отображение тюрьмы не должно унижать человека. Я поручил незамедлительно найти решение, чтобы данная реклама CSDD была исправлена", - отметил министр.

Es vienmēr atbalstīšu kampaņas, kas iestājas par drošību uz ceļiem. Bet es nevaru atbalstīt vardarbības upuru un ieslodzīto stigmatizāciju. Cietuma attēlojums nedrīkst būt cilvēka cieņu pazemojošs. Esmu uzdevis steidzami rast risinājumu, lai šī @CSDD_LV reklāma tiktu pārstrādāta. — Kaspars Briškens (@Briskens) October 6, 2023

Пользователи сети также отметили двоякие детали в видео. "CSDD угрожает изнасилованием в тюрьме, или у этого мыла на полу какой-то другой, новый смысл?" - написал один из пользователей.

CSDD draud ar izvarošanu cietumā, jeb tām ziepēm u grīdas ir jauna, cita doma? 😂

Tā, tīri intereses pēc jautājums⁉️😂 pic.twitter.com/3Oh74ulyBX — DS Latvija 🇱🇻🇪🇺 (@DievaSuni) October 6, 2023

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