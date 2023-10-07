Государственное агентство "Агентство гражданской авиации", оценив имеющуюся в его распоряжении информацию, констатировало, что использование воздушного пространства Израиля представляет угрозу для гражданских самолетов. Латвийским авиакомпаниям рекомендуют не использовать воздушное пространство Израиля в ближайшие 48 часов.

Это касается как транзитных полетов, так и прямых рейсов в аэропорты Израиля.

Агентство гражданской авиации направило соответствующее письмо всем работающим в Латвии авиакомпаниям.

Авиакомпания airBaltic проинформировала, что рейс под номером BT-771, который сегодня в 23.25 должен быть вылетать из Риги в Тель-Авив, отменен. Пассажиров призывают связаться с авиаперевозчиком.

Агентство гражданской авиации призывает пассажиров учитывать риски при планировании своих полетов, и напоминает, что ограничения в воздушном пространстве могут затруднить их выезд из конкретной страны.

С рекомендациями МИДа при посещении разных стран можно ознакомиться на сайте www.mfa.gov.lv.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram