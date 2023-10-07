Это касается как транзитных полетов, так и прямых рейсов в аэропорты Израиля.
Агентство гражданской авиации направило соответствующее письмо всем работающим в Латвии авиакомпаниям.
Авиакомпания airBaltic проинформировала, что рейс под номером BT-771, который сегодня в 23.25 должен быть вылетать из Риги в Тель-Авив, отменен. Пассажиров призывают связаться с авиаперевозчиком.
Агентство гражданской авиации призывает пассажиров учитывать риски при планировании своих полетов, и напоминает, что ограничения в воздушном пространстве могут затруднить их выезд из конкретной страны.
С рекомендациями МИДа при посещении разных стран можно ознакомиться на сайте www.mfa.gov.lv.
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