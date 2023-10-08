10 октября правительство Латвии примет решение о выплате бывшим сотрудникам министерств выходного пособия и компенсаций в размере 318 128 евро, сообщает агентство LETA.

Согласно проекту приказа, разработанному Государственной канцелярией, указанную сумму планируется направить на обеспечение выплаты выходного пособия и компенсации за неиспользованные дни отпуска чиновникам-консультантам министерства, а также парламентским секретарям министерств для окончательного выполнения ими своих обязанностей.

Согласно распоряжению, Министерство обороны получит 33 414 евро, Министерство экономики — 45 462 евро, Министерство внутренних дел — 18 319 евро, Министерство сельского хозяйства — 35 526 евро, Министерство сообщения — 35 797 евро, Министерство благосостояния — 10 041 евро, Министерство здравоохранения — 43 498 евро, Министерство климата и энергетики — 23 580 евро, Министерство культуры — 47 449 евро и Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) — 25 042 евро.

Расходы планируется покрыть из госбюджетной программы "Фонды на непредвиденные случаи".

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram